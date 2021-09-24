Экс-начальник ГУР Бурба дал показания парламентской ВСК

Бывший начальник Главного управления разведки Министерства обороны Василий Бурба дал показание по делу наемников ЧВК "Вагнера" временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов государственной власти и других лиц против суверенитета Украины, повідомляє Интерфакс-Украина.

"Он (Бурба – ИФ) мне отзвонился около получаса назад, сказал, что он вышел (из заседания ВСК – ИФ), что все нормально, что он в безопасности. Он дал показания временной следственной комиссии, заседание которого сегодня (24 сентября – ИФ) проходило не в здании комитетов Верховной Рады, а по предварительной информации, – в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины. Заседание уже закончилось" , – рассказал член фракции "Голос" Роман Костенко.

Он подчеркнул, что заседание ВСК перенесли в здание ГУР Минобороны, чтобы не допустить на него представителей оппозиции, а самого Бурбу "туда вывезли".

В свою очередь народный депутат фракции "Европейская солидарность" Михаил Забродский отметил, что та картина, которая сегодня складывается, не делает чести украинскому парламенту и дискредитирует саму идею работы временной следственной комиссии.

"Невооруженным глазом видно, что комиссия ставит перед собой совсем другие цели – далекие от поиска ответов на те вопросы, которые ставит перед комиссией и перед народными избранниками общество. А именно: кто дал команду на отмену операции и кто виновен в том, что спланированная операция, которая продолжалась не один год, не завершилась успешной реализацией" , – цитирует депутата пресс-служба партии.

В то же время председатель Марьяна Безуглая (фракция "Слуга народа") сообщила, что заслушивание бывшего начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Василия Бурбы проходило в режимном помещении в присутствии членов временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов государственной власти и других лиц против суверенитета Украины.