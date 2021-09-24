Суд визнав банкрутом завод Тарути в Дніпрі

Господарський суд Дніпропетровської області визнав банкрутом трубний завод в Дніпрі, повідомляє Телеканал D1.

«Дніпропетровський трубний завод», який підконтрольний бізнесменові Сергію Таруті, визнаний банкрутом. Таке рішення вчора, 23 вересня, прийняв госпсуд Дніпропетровської області. Ініціювало процедуру банкрутства ТОВ «Торговий дім Фітоліт-Лаймстоун».

«Дніпропетровський трубний завод» знаходиться на вулиці Маяковського в Дніпрі. Він є одним з найстаріших українських підприємств промислового комплексу чорної металургії. Завод виробляє труби, які використовуються переважно в будівництві.