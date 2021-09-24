Замах на Шефіра: Україна залучила до розслідування ФБР

Україна прийняла пропозицію від США стосовно допомоги у розслідуванні замаху на життя першого помічника президента Сергія Шефіра, повідомляє Деловая столица.

Про це заявив перший заступник Міністра внутрішніх справ України Євген Єнін у програмі "Свобода слова Савіка Шустера".

За словами Єніна, Україна прийняла допомогу від США, щоб побороти сумнів громадян і іноземних колег в об'єктивності розслідування з боку українських правоохоронців.