Фіндиректор Huawei вийде на свободу після трьох років арешту

Суд у США схвалив угоду між фінансовим директором китайської компанії Huawei Мен Ваньчжоу і американською прокуратурою про припинення справи про порушення санкцій проти Ірану. З неї знімуть всі звинувачення до 1 грудня 2022 року, повідомляє РБК-Украина.

Прокуратура представила суду угоду з Ваньчжоу про відстрочку судового переслідування до 1 грудня 2022 року. Це дозволить зняти звинувачення з фіндиректора Huawei при дотриманні нею умов договору. Обвинувачі також попросять владу Канади звільнити її з-під арешту.

Мен Ваньчжоу була присутня на засіданні суду по відеозв'язку. Вона не визнала себе винною.

Нагадаємо, фіндиректорку Huawei заарештували в Канаді в грудні 2018 року за звинуваченням у порушенні санкцій США проти Ірану. Її затримання спровокувало дипломатичну кризу і відповідні торгові заходи Китаю.

Ваньчжоу останні кілька років боролася проти екстрадиції в США. Вона подала до суду на канадський уряд і правоохоронців через порушення своїх прав.

Автор: Дмитрий Кузнецов