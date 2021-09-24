Саакашвілі назвав Україну "відстійником для злочинців з пострадянських країн"

Україна через високий рівень корупції перетворилася на "відстійник" для злочинців з країн колишнього СРСР, повідомляє Украина 24.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна 24" заявив глава виконавчого комітету Національної ради реформ Михайло Саакашвілі. Саакашвілі нагадав, як боровся з корупцією, коли обіймав посаду глави Одеської облдержадміністрації:

"Ми наводили лад, як тільки правоохоронці перестали брати хабарі, моментально в Одесі припинилися вибухи, масові вуличні бійки, злочини. Навіть в окремо взятій області, якщо немає корупції, це можна зробити".

За його словами, Україна перетворилася на "прохідний двір", де збираються злочинці "з усього пострадянського простору".