Саакашвілі назвав Україну "відстійником для злочинців з пострадянських країн"
Україна через високий рівень корупції перетворилася на "відстійник" для злочинців з країн колишнього СРСР, повідомляє Украина 24.
Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна 24" заявив глава виконавчого комітету Національної ради реформ Михайло Саакашвілі. Саакашвілі нагадав, як боровся з корупцією, коли обіймав посаду глави Одеської облдержадміністрації:
"Ми наводили лад, як тільки правоохоронці перестали брати хабарі, моментально в Одесі припинилися вибухи, масові вуличні бійки, злочини. Навіть в окремо взятій області, якщо немає корупції, це можна зробити".
За його словами, Україна перетворилася на "прохідний двір", де збираються злочинці "з усього пострадянського простору".
"Тут відстійник став. З Грузії, Азербайджану, Росії, Середньої Азії, будь-хто може приїхати і запросто купити посвідчення. У передмістях Києва діяли угруповання, які грабували, катували, вбивали. Одне угруповання пограбувало літніх людей і поранило їх. Я дізнався через 9 місяців, що вони вже на волі. Тобто кожен злочин має ставку. Злочинці точно знають, що кожного можна відпустити. Треба вирішувати питання - ти можеш найняти будь-якого слідчого поліції, будь-якого прокурора, мовчу вже про суддів. Ти просто наймаєш поліцейського, і він буде танцювати за будь-які гроші за твоїм наказом. Як може такий поліцейський чомусь запобігати? Система глибоко хвора. У міграційній службі ви будете довго стояти в черзі, але за гроші бен Ладену дадуть довідку, яка буде свідчити, що це який-небудь Марченко, прадід якого жив в Україні. Будь-хто заїде, будь-хто виїде, будь-хто вистрілить, будь-хто підірве. І все це проходить на очах у всіх", - заявив глава виконкому Ради реформ.