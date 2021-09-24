Надія Савченко одягла хіджаб
Колишній депутат Верховної ради Надія Савченко поділилася в Facebook враженнями від поїздки в Стамбул і опублікувала фотографії, на яких вона одягнена в традиційний мусульманський хіджаб по час відвідування мечеті Султанахмет (Блакитна мечеть), повідомляє Турецкая телерадиокомпания.
Вона також розмістила знімки Корану українською мовою і книги президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана «Більш справедливий світ можливий».
У своїй публікації Надія Савченко розмірковує про релігію і її вплив на людей і країни, а також цитує турецького лідера.
«Мало хто побачить, що Іслам - це релігія простору і свободи для душі, духу і віри в Бога - Аллаха», - написала вона.