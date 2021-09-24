Німецькі партії завершили передвиборчу кампанію

Кандидат у канцлери ФРН від партійного союзу ХДС/ХСС Армін Лашет пообіцяв своїм виборцям "класну команду" у співпраці з баварцями, а "Ліві" - зміну влади. У п'ятницю німецькі партії завершили виборчі кампанії перед парламентськими виборами, які пройдуть 26 вересня, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Заключний партійний захід ХДС/ХСС пройшов у Мюнхені, на ньому була присутня канцлер Ангела Меркель і глава ХСС, прем'єр Баварії Маркус Зедер, який сам хотів стати кандидатом у канцлери від партійного союзу.

"Цей зв'язок - людина з Північного Рейну-Вестфалії, який переїжджає до Берліну, і баварець, який сидить за столом правлячої коаліції. Це нем ﻿ ожливо буде перебити, і я кажу кожному партнеру по коаліції: одягайтеся тепліше, Армін і Маркус - це буде класна кампанія, і разом ми будемо управляти федеративною республікою" , - заявив Лашет.

Поки, за опитуваннями, його партія програє Соціал-демократичній партії Німеччини СДПН і посідає друге місце. Кандидат від соціал-демократів Олаф Шольц у п'ятницю вирішив висловити свої політичні переваги підтримкою екоактивістів і написав твіт на підтримку демонстрації Fridays for future. Лідер руху, шведська активістка Грета Тунберг у п'ятницю приїхала до Берліну і заздалегідь повідомила, що не вважає демонстрацію акцією на користь будь-якої партії.

"Я скажу чітко: демонстрація на захист клімату - це правильно" , - заявив Шольц.

Самі "Зелені" теж не "пішли на вихідні", а продовжили агітацію - кандидат у канцлери Анналена Бербок виступила на завершальному заході кампанії в Дюссельдорфі та заявила, що "це кліматичні вибори".

"На цих виборах йдеться про все відразу" , - сказала вона.

Бербок вважає, що Німеччині потрібен "кліматичний уряд", який буде боротися за те, щоб відмова від вугільної енергетики сталася раніше запланованого терміну - вже у 2030 році, а також за те, щоб всі перейшли на електромобілі та сонячну енергію в кожному житловому будинку.

"Ліві", яким на цих виборах соцопитування пророкують всього 6-7%, провели підсумковий захід в Берліні. "Зміна політики буде тільки з партією "Ліві"" , - заявила головний кандидат партії Жанін Вісслер.

Вона говорила про необхідність подолати соціальний розрив між різними верствами населення, обмежити зростання орендної плати на житло і про безкоштовний громадський транспорт.