Німецькі партії завершили передвиборчу кампанію
Кандидат у канцлери ФРН від партійного союзу ХДС/ХСС Армін Лашет пообіцяв своїм виборцям "класну команду" у співпраці з баварцями, а "Ліві" - зміну влади. У п'ятницю німецькі партії завершили виборчі кампанії перед парламентськими виборами, які пройдуть 26 вересня, повідомляє Інтерфакс-Україна.
Заключний партійний захід ХДС/ХСС пройшов у Мюнхені, на ньому була присутня канцлер Ангела Меркель і глава ХСС, прем'єр Баварії Маркус Зедер, який сам хотів стати кандидатом у канцлери від партійного союзу.
"Цей зв'язок - людина з Північного Рейну-Вестфалії, який переїжджає до Берліну, і баварець, який сидить за столом правлячої коаліції. Це неможливо буде перебити, і я кажу кожному партнеру по коаліції: одягайтеся тепліше, Армін і Маркус - це буде класна кампанія, і разом ми будемо управляти федеративною республікою", - заявив Лашет.
Поки, за опитуваннями, його партія програє Соціал-демократичній партії Німеччини СДПН і посідає друге місце. Кандидат від соціал-демократів Олаф Шольц у п'ятницю вирішив висловити свої політичні переваги підтримкою екоактивістів і написав твіт на підтримку демонстрації Fridays for future. Лідер руху, шведська активістка Грета Тунберг у п'ятницю приїхала до Берліну і заздалегідь повідомила, що не вважає демонстрацію акцією на користь будь-якої партії.
"Я скажу чітко: демонстрація на захист клімату - це правильно", - заявив Шольц.
Самі "Зелені" теж не "пішли на вихідні", а продовжили агітацію - кандидат у канцлери Анналена Бербок виступила на завершальному заході кампанії в Дюссельдорфі та заявила, що "це кліматичні вибори".
"На цих виборах йдеться про все відразу", - сказала вона.
Бербок вважає, що Німеччині потрібен "кліматичний уряд", який буде боротися за те, щоб відмова від вугільної енергетики сталася раніше запланованого терміну - вже у 2030 році, а також за те, щоб всі перейшли на електромобілі та сонячну енергію в кожному житловому будинку.
"Ліві", яким на цих виборах соцопитування пророкують всього 6-7%, провели підсумковий захід в Берліні. "Зміна політики буде тільки з партією "Ліві"", - заявила головний кандидат партії Жанін Вісслер.
Вона говорила про необхідність подолати соціальний розрив між різними верствами населення, обмежити зростання орендної плати на житло і про безкоштовний громадський транспорт.
"Ми хочемо, щоб люди з високим доходом і дійсно солідними статками, нарешті, брали участь у фінансуванні суспільних завданнях відповідним чином", - заявила вона.