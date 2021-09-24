Японія закликала почати переговори щодо реформи Ради безпеки ООН

Уряд Японії закликає почати конкретні переговори з питання реформи Ради Безпеки ООН. Про це в п'ятницю в своєму відеозверненні на загальнополітичній дискусії в рамках 76-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН заявив прем'єр-міністр Японії Есіхіде Суга, повідомляє ТАСС.

"Японія закликає почати конкретні переговори з питання реформи Ради Безпеки ООН, яка необхідна для того, щоб цей орган відбивав реалії XXI століття", - зазначив він.

За словами глави японського уряду, для створення більш спокійного і безпечного світу міжнародні кроки в справі контролю над озброєннями і роззброєння повинні бути чесними і прозорими.