Стрілянина в Черкасах: охорона прийняла вбивцю за силовика

Охорона бізнесмена Михайла Козлова, якого кілер розстріляв у центрі Черкас 22 вересня, не змогла захистити його, тому що прийняла вбивцю за співробітника правоохоронних органів﻿. Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив заступник голови МВС Євген Єнін, повідомляє Ділова столиця.

"Кілер прикинувся співробітником СБУ. А за кілька днів до цього була поширена інформація, що Козлова планують затримати правоохоронці. І саме через це його охорона не зробила жодного руху, щоб захистити свого патрона. Вони щиро вірили, що це співробітники СБУ прийшли затримувати їх патрона і не зробили нічого, щоб запобігти цьому" , — сказав Єнін.

Він додав, що вбивство Козлова не є легким для розслідування.