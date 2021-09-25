Голова ТСК по вагнерівцях посварилася з активістами

Голова парламентської ТСК по вагнерівцях Мар'яна Безугла не повідомила нічого нового, зате посварилася з активістами із "Руху опору капітуляції" та "Демократичної сокири", які прийшли поставити їй питання по роботі ТСК, повідомляє УНІАН.

На початку брифінгу Безуглої в фоє комітетів ВРУ їй не сподобалося, що за її спиною стоять активісти із плакатами "ст. 111 ККУ - Державна зрада". Вона відмовилася продовжувати брифінг і намагалася піти. Проте журналісти вмовили народного депутата все ж відповісти на запитання. Безугла погодилася з умовою, що вона стане так, що активістів не буле видно в кадрі.

"Я не буду продовжувати брифінг!" , - сказала вона, озирнувшись на активістів.

"Наші камери направлені на вас" , - відповіли журналісти.

Також вона звинуватила активістів, що вони несвідомо стали інструментом у інформаційній війні з Україною, коли вони запитали її, чому ДБР не хоче вести розслідування за заявою про можливу державну зраду керівництва держави в контексті зриву спецоперації по вагнерівцях.

"Мені жаль, що патріотична молодь стає інструментом Росії по дезінформації. Ви є інструментами Росії в протидії Україні. Вас використовують, щоб зруйнувати українську державу. Подумайте, хто вами зманіпулював, щоб таке кримінальне провадження було" (суд зобов'язав ДБР і Офіс генпрокурора зареєструвати відповідне кримінальне провадження після звернення громадських організацій до суду - ред.)" , - сказала вона.

По суті роботи комісії Безугла не повідомила нічого нового, зазначила лише, що сьогодні комісія заслухала колишнього голову Зовнішньої розвідки МОУ Василя Бурбу і продовжить засідання після паузи на наступному тижні, тобто через тиждень. І що на наступному засіданні комісія також розпочне вивчати питання по Іловайську.

Щодо доповіді Бурби на комісії, то Безугла зазначила, що доповідь є засекреченою. Зокрема вона не відповіла, хто наказав Бурбі призупинити спецоперацію по затриманню вагнерівців: "Всі деталі доповіді Бурби є секретними".

Також вона пообіцяла, що все, що не є таємне, буде опубліковано на сайті комісії після оприлюднення проміжного її звіту.

Окрім того, голова комісії розповіла, що наразі опрацьовується комісією разом з правоохоронними органами передача даних про сотні російських найманців, які воювали проти України до міжнародних інстанцій, до Інтерполу.

Безугла також повідомила, що Росія проводить проти України дезінформаційну спецоперацію, що в ній залучені українські та закордонні суб'єкти, однак жодної конкретики нардеп не озвучила.