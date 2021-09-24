Бойовик "ЛДНР"влаштував в Алмати бійню, застреливши п'ять чоловік

Бойовик терористичної організації "ЛДНР" Ігор Дужнов вбив п'ятьох людей, коли до його будинку в Алмати прийшли співробітники правоохоронних органів, повідомляє Деловая столица.

Про це йдеться в повідомленні журналіста Дениса Казанського в Facebook.

"У Казахстані відбулося масове вбивство. Ветеран "ополчення" ЛДНР Ігор Дужнов, що проживає в Алмати, набрав боргів і не став віддавати. Коли до нього прийшли правоохоронці, щоб заарештувати майно, він застрелив п'ятьох людей.

Влаштована Росією на Донбасі бандитська клоака тепер поширює вірус смерті на весь пострадянський простір. І розсьорбувати наслідки доведеться ще дуже довго.

Співчуття сім'ям загиблих", — написав Казанський.

За інформацією видання "Супутник", нападника затримали.

Ведеться розслідування.