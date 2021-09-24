Тимошенко "гарантувала" скасування судом закону про олігархів

Якщо народні депутати звернуться до Конституційного суду щодо порушення процедури голосування за закон про олігархів, то у нього будуть всі підстави для його скасування. Необхідно тільки зібрати підписи, повідомляє Обозреватель.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" 24 вересня заявила лідерка ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко. Вона зазначила, що порушення було грубим.

"Так як процедура була грубо порушена, будь-хто з народних депутатів може зібрати підписи і звернутися до Конституційного суду" , – сказала Тимошенко.

Вона переконана, що у КСУ буде "залізобетонна підстава" для скасування закону.

"Я вам гарантую, що він буде скасований" , – додала Тимошенко.

Також з'ясувалося, що нардепи допустили багато помилок. Зокрема, були включені поправки, які суперечать одна одній.