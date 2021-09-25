По Шефіру стріляли зі зброї з глушником - МВС

Правоохоронці продовжують слідчо-оперативні заходи після замаху на помічника президента Сергія Шефіра. Слідство вважає, що на зброї, з якої стріляли в автомобіль, був глушник.﻿, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Євгена Єнін в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера".

"Наразі ми досить чітко розуміємо тип зброї, який застосовувався, ми розуміємо, і наші експерти підтверджують застосування глушника, ми так само розуміємо тип набою, це - досить рідкісні набої" , - сказав він.

Як розповів представник МВС, кілер стріляв в автомобіль набоями, які були виготовлені в Угорщині на базі радянського набою калібру 7,62, ще у 1989 році.

"Ця куля має м’яке осердя. Ми запитали митницю, ми детально вивчаємо можливе потрапляння таких набоїв до тих чи інших магазинів, у тому числі під час використання цих набоїв під час вчинення інших правопорушень" , - додав Єнін.

Автор: Дмитро Левицький