У Раді пояснили, чому Шефір не користувався охороною

Перший помічник президента України Сергій Шефір не користується охороною, тому в момент замаху її не було поруч. Ряд українських чиновників і депутати мають право на державну охорону, але вона надається за певних умов, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко В програмі "Свобода слова Савіка Шустера". За його словами, команда президента України Володимира Зеленського прийшла будувати таку країну, в якій чиновникам не потрібні кортежі і охорона.

"Це питання безпеки і ставлення до свого народу. Тому у багатьох з нас немає охорони і ми живемо так, як жили до того, як стали політиками" , - уточнив Корнієнко.

При цьому, зазначив глава партії, кожен депутат може отримати державну охорону, якщо в цьому виникне необхідність.

"За законом у нас є ряд охоронюваних осіб, яким Державна служба охорони надає охорону. Зокрема депутатам, якщо вони відчувають, що їм загрожує небезпека. Вони пишуть заяву і їм надається охорона" , - додав він.

Автор: Дмитрий Кузнецов