Шкарлет розповів про зарплати педагогів під час дистанційки

У разі дистанційної роботи зарплати українським вчителям будуть продовжувати виплачуватися. Крім того, виплати не можуть бути урізані, повідомляє Обозреватель.

Глава Міносвіти в Маріуполі. Джерело: Telegram / Сергій Шкарлет

Про це в п'ятницю, 24 вересня, заявив міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет. У своєму пості в Telegram-каналі він розповів про зустріч із педагогами у Маріуполі, які поцікавилися питанням заробітних плат.

Глава відомства зазначив, що нормативні моменти щодо зарплат врегульовані в Кодексі законів про працю та Галузевій угоді між МОН та Профспілкою працівників освіти та науки. На зустрічі також порушувалося питання вакцинації проти COVID-19.

"Вчителі запевнили, що розуміють її важливість" , – написав міністр.

Вчителі фотографувалися в медичних масках. Джерело: Telegram / Сергій Шкарлет

За його словами, педагоги молодших класів і вихователі дитячих садів у Маріуполі досить активні в плані щеплень. Шкарлет вчергове заявив про важливість вакцинації. Він підкреслив, що імунізація може зберегти не тільки здоров'я щепленого, а й оточуючих.