Разумков в ефірі назвав події у Раді "вільною діяльністю"
Процедура при голосуванні за закон про олігархів була порушена. Це зробили, щоб звести народних депутатів з правильного шляху. Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Така так звана "процедура" застосовувалася вперше в стінах Верховної Ради України. Я не можу її назвати нормальним підходом до роботи Верховної Ради. ... Це не скорочена процедура, такої процедури немає ... Це була "вільна діяльність" колег, які запустили цей процес", - сказав Разумков.
Голова ВР "глибоко переконаний", що метою порушень було "звести народних депутатів з правильного шляху, ввести їх в оману".
"І підтвердженням моїх слів є те, що і ті, хто організовував цей процес, і ті, хто доповідав по ньому, не підтримали таку процедуру. Ні пан Стефанчук за неї не проголосував, ні пан Веніславський. Тому що вони все розуміють, що рано чи пізно треба відповідати", - підкреслив Разумков.
Спікер каже, що підготував зведену таблицю допущених при розгляді закону порушень.
"Те, що було зроблено з тими квапливими рухами в останню ніч, якщо не запрошувалися навіть автори поправок на засідання комітетів - це і призвело до того, що ми сьогодні після того, як цей важливий закон був проголосований в стінах ВР, повинні промовляти як процедуру", - додав він.