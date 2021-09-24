Разумков в ефірі назвав події у Раді "вільною діяльністю"

Процедура при голосуванні за закон про олігархів була порушена. Це зробили, щоб звести народних депутатів з правильного шляху. Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Така так звана "процедура" застосовувалася вперше в стінах Верховної Ради України. Я не можу її назвати нормальним підходом до роботи Верховної Ради. ... Це не скорочена процедура, такої процедури немає ... Це була "вільна діяльність" колег, які запустили цей процес" , - сказав Разумков.

Голова ВР "глибоко переконаний", що метою порушень було "звести народних депутатів з правильного шляху, ввести їх в оману".

"І підтвердженням моїх слів є те, що і ті, хто організовував цей процес, і ті, хто доповідав по ньому, не підтримали таку процедуру. Ні пан Стефанчук за неї не проголосував, ні пан Веніславський. Тому що вони все розуміють, що рано чи пізно треба відповідати" , - підкреслив Разумков.

Спікер каже, що підготував зведену таблицю допущених при розгляді закону порушень.