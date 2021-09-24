У Дніпрі силовики вилучили партію кокаїну на $300 тисяч

Поліцейські міста Дніпро викрили мережу збуту кокаїну на території регіону. Під час обшуків у наркодилерів вилучили близько двох кілограм розфасованого кокаїну вартістю майже 300 тисяч доларів, повідомляє Кореспондент.

"Організував наркобізнес 43-річний житель міста Дніпро. До протиправної діяльності він залучив 32-річного місцевого жителя. Наркотичний засіб реалізовували постійним покупцям при особистих зустрічах або шляхом" закладок" , - йдеться в повідомленні пресслужби Нацполіціі.

Збували "товар" в основному молоді в нічних клубах і на закритих вечірках за ціною 150 доларів за грам.

Відкрито кримінальне провадження за фактом збуту наркотичних засобів (ч.3 ст. 307 КК). Встановлюються всі причетні до протиправної діяльності, а також канали постачання наркотиків. На майно зловмисників планують накласти арешт.