У Дніпрі силовики вилучили партію кокаїну на $300 тисяч

Поліцейські міста Дніпро викрили мережу збуту кокаїну на території регіону. Під час обшуків у наркодилерів вилучили близько двох кілограм розфасованого кокаїну вартістю майже 300 тисяч доларів, повідомляє Кореспондент.

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"Організував наркобізнес 43-річний житель міста Дніпро. До протиправної діяльності він залучив 32-річного місцевого жителя. Наркотичний засіб реалізовували постійним покупцям при особистих зустрічах або шляхом" закладок", - йдеться в повідомленні пресслужби Нацполіціі.
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Збували "товар" в основному молоді в нічних клубах і на закритих вечірках за ціною 150 доларів за грам.

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Відкрито кримінальне провадження за фактом збуту наркотичних засобів (ч.3 ст. 307 КК). Встановлюються всі причетні до протиправної діяльності, а також канали постачання наркотиків. На майно зловмисників планують накласти арешт.

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