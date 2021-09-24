Слідство встановило умовний портрет того, хто стріляв у Шефіра - МВС

В результаті слідчих дій у справі про замах на радника президента Сергія Шефіра були встановлені параметри того, хто стріляв по автомобілю. Про це заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін у програмі Свобода слова Савіка Шустера в п'ятницю, 24 вересня, повідомляє Кореспондент.

За словами чиновника, по автомобілю Шефіра стріляв професіонал, і він був не один.

"Ми досить чітко розуміємо, що злочинець був не один. Ми маємо уявний портрет: зріст, вагу та інші сліди, які ми встановили під час слідчих дій. Вони віддані на відповідні експертизи. Це все спростить пошук правопорушника і його подільників" , - зазначив Єнін.

Він розповів також, що злочинці сиділи в засідці та протягом чотирьох секунд випустили по автомобілю близько 20 куль. Крім того, вдалося з'ясувати, що на зброї, з якої стріляли, був глушник.

"Ми маємо 15 влучень в автомобіль. Дві кулі потрапили в ногу водія. Автомобіль не був броньованим. Кулі легко пройшли через двері машини" , - уточнив заступник міністра і додав, що таким чином нападники намагалися зупинити автомобіль.

При цьому Енін показав нові фото з експертизи транспортного засобу.

кадр з відео

кадр з відео

кадр з відео

Заступник глави МВС підкреслив, що наразі правоохоронці не можуть поділитися додатковими відомостями, щоб злочинець не скористався цією інформацією.