Поліція запобігла рейдерському захопленню врожаю соняшнику

На території Миколаївської селищної ради в Дніпропетровській області затримано групу чоловіків, які, погрожуючи фермерам фізичним насильством, вимагали припинити збір врожаю соняшнику, повідомляє Кореспондент.

"На полі площею понад 70 га, розташованому на території Миколаївської селищної ради, зібралася група чоловіків на автомобілях, які заблокували Камаз з 7 тоннами насіння соняшнику. Хлопці в грубій формі зажадали припинити збір врожаю" , - йдеться в повідомленні пресслужби Нацполіціі регіону.

Правоохоронці затримали 21 особу з різних регіонів України. Вони пішли на злочин за грошову винагороду. У затриманих вилучили мобільні телефони, ножі, газовий балон, а також сім автомобілів.

Сьогодні чотирьом зловмисникам вручені підозри за статтею про протидію законній господарській діяльності (ч.2 ст.206 КК). Їм загрожує покарання від штрафу до позбавлення волі на строк до шести років.