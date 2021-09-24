Суд Канади звільнив фіндиректора Huawei

У Канаді суддя Верховного суду провінції Британська Колумбія в Ванкувері Хітер Холмс постановила звільнити фінансового директора китайської компанії Huawei Мен Ваньчжоу, повідомляє Кореспондент.

За даними телеканалу CBC суд прийняв таке рішення, оскільки підсудна уклала угоду зі слідством в США: Ваньчжоу частково визнала провину в приховуванні фактів порушення санкцій проти Ірану, а американська прокуратура відкликала запит на її екстрадицію з Канади.

"Я підписала ордер про звільнення, який скасовує умови застави і звільняє міс Мен від цих процедур" , - сказала суддя і додала, що фіндиректор Huawei може покинути країну.

Нагадаємо, 1 грудня 2018 року фіндиректора Huawei затримали в Ванкувері за запитом США. Її підозрювали в порушенні американських торгових санкцій проти Ірану. Ваньчжоу своєї провини не визнавала.

Згодом фіндиректора звільнили під заставу в 10 мільйонів канадських доларів, дозволивши проживати в будинку її чоловіка в Ванкувері до остаточного рішення про екстрадицію. За умовами домашнього арешту, жінка була зобов'язана завжди носити GPS-передавач, а також оплачувати витрати, пов'язані з поліцейським наглядом за нею.

Суд над Ваньчжоу почався в кінці травня 2020 року.