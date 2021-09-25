США дозволили низку фінансових операцій з Афганістаном

Уряд США видав дозвіл на ведення окремих видів співпраці з новою владою Афганістану. Зокрема, мова йде про забезпечення поставки необхідної гуманітарної допомоги афганському народу. Про це йдеться в заяві Міністерства фінансів США, повідомляє Новое время.

«Мінфін прагне допомогти надходженню гуманітарної допомоги народу Афганістану, а також іншим зусиллям, націленим на забезпечення основних потреб цих людей» , - йдеться в повідомленні.

Разом з тим Мінфін США продовжить взаємодіяти з фінансовими установами, міжнародними організаціями та неурядовим сектором, щоб полегшити поставки життєво важливих ресурсів людям в Афганістані.

Для цього відомство видало комерційним і неурядовим структурам спеціальні ліцензії, права уряду США, щоб брати участь в наданні гуманітарної допомоги для Афганістану.