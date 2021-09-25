Російські літаки перетнули зону навчань ЗСУ

Літаки з Росії перетнули заборонену зону, яка була зарезервована для проведення навчань Збройних сил України, повідомляє Интерфакс-Украина.

"У районі проведення бойових стрільб зенітних ракетних військ Повітряних Сил і військ ППО Сухопутних військ Збройних Сил України в акваторії Чорного моря, літаки-розвідники російської федерації типу Су-24МР та Іл-20 грубо порушили порядок використання повітряного простору, неодноразово залітаючи в заборонену зону, яку Україна зарезервувала для проведення навчань" , - повідомляється в пості командування Повітряних сил ЗСУ на своїй сторінці в Facebook.

У повідомленні наголошується, що російські літаки перетинали бойові курси мішеней типу ВР-3 Рейс, по яких застосовувалися українські зенітні керовані ракети.