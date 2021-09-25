У Польщі звільнили другого поліцейського, який забив до смерті українця

Комендант поліції Нижньосілезького воєводства вирішив звільнити зі служби з 24 вересня другого поліцейського, який брав участь у затриманні в липні 25-річного українця Дмитра Никифоренко, який згодом помер після побиття у витверезнику, повідомляє Європейська правда.

За даними поліції Нижньосілезького воєводства комендант вирішив, що є сумніви в тому, що офіцер відповідає вимогам закону про поліцію, який обумовлює можливість проходження служби, а також поліцейський порушив свій обов'язок, не відреагувавши на застосування прямих заходів примусу іншими співробітниками всупереч положенням.

Раніше, 10 вересня, комендант звільнив поліцейського, якому були пред'явлені дисциплінарні обвинувачення, в тому числі в незаконному застосуванні заходів прямого примусу у вигляді фізичної сили та кийків.

На цьому етапі у зв'язку зі справою смерті Дмитра Никифоренко дисциплінарне провадження стосується в цілому п'яти співробітників поліції. Процедура звільнення третього співробітника поліції триває, ще двох відсторонили від служби, триває дисциплінарне провадження.

У поліції зазначили, що незалежно від прийнятих дисциплінарних рішень, прокуратура продовжує розслідувати загибель Никифоренко.