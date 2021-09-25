Проти колишнього директора УКФ відкрили кримінальне провадження

Проти ексдиректора УКФ порушено кримінальне провадження. Це повідомила колишній директор Українського культурного фонду Юлія Федів, повідомляє РБК-Україна.

"57 млн ​​збитків і кримінальне провадження - так виглядає подяка держави за роки самовіддачі, важкої праці та розвитку цілої установи" , - говорить Федів на своїй Facebook-сторінці.

За три роки діяльності в основному перевіряли інституційну підтримку і гранти.

"Цікаво, що немає жодного зауваження по суті до проведених заходів грантоотримувачів, позиція Мінкульту абсолютно пасивна, тільки тихо працюють аудитори, яких хвилювали тільки КВЕДи ... На думку ДАСУ, винна у всіх цих порушеннях тільки я - адже я підписала договір. Договір, який пройшов кількаетапну перевірку Фонду, отримав схвалення Наглядової ради та узгодження Мінкульту" , - додала екс-директор УКФ.

Автор: Анна Полисученко