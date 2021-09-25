NASA відправить перший комерційний екіпаж на МКС

NASA відправить перший комерційний екіпаж на МКС

NASA відправить перший повністю комерційний екіпаж на МКС. Перший політ запланований на лютий 2022 року, повідомляє РБК-Україна.

"Відмінні новини, ми плануємо запуск місії Axiom-1 до МКС 21 лютого - вона стане першою приватною космічною місією на станції за підтримки Axiom", - написала у Twitter керівник програми пілотованих польотів Національного агентства з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) Кеті Лідерс.

За інформацією NASA, екіпаж Axiom-1 відправиться до МКС з Космічного центру імені Кеннеді на мисі Канаверал в штаті Флорида. За планом управління, екіпаж з чотирьох осіб повинен буде провести на станції 8 днів, працюючи спільно з астронавтами, які постійно проживають на станції.

Згідно із заявою на сайті Axiom Space, в рамках місії на МКС відправляться чотири астронавти - капітан екіпажу, колишній астронавт і директор з розвитку бізнесу Axiom Space Майкл Лопес-Алегріа, американець Ларрі Коннор, канадець Марк Паті і ізраїльтянин Ейтан Стіббе.

Компанія Axiom Space була обрана NASA для створення комерційного сегмента на МКС у 2020 році. Передбачається, що відправка частин сегмента до МКС почнеться у 2024 році. Очікується, що перший комерційний модуль пристикується до переднього порту модуля Harmony, на якому зараз встановлений герметизований стикувальний перехідник.

У 2026 році, до сегмента буде пристикований лабораторний модуль для проведення експериментів і досліджень в стані мікрогравітації. А у 2027 на станцію прибуде останній модуль - The Axiom Power Tower. На ньому будуть встановлені сонячні батареї для живлення сегмента електроенергією, що дозволить сегменту в будь-який момент перейти на автономний режим роботи. Також в модулі буде обладнана система життєзабезпечення екіпажу, виділений відсік для різного корисного навантаження і припасів. Крім іншого, The Axiom Power Tower матиме шлюзовий відсік, через який астронавти зможуть виходити у відкритий космос.

Після припинення обслуговування МКС сегмент відстикується від станції і стане самостійною повністю комерційною станцією Axiom Commerical Space Station.

Автор: Анна Полисученко

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