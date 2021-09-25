На чому їздять поліцейські в різних країнах: найкращі авто копів

Охорона правопорядку – завдання нетривіальне. Поліцейські не лише повинні мати фізичну підготовку і володіти винятковими комунікаційними навичками. Правоохоронцям також необхідно виконувати завдання по швидкому переміщенню в межах міста і поза населеними пунктами. У цьому їм допомагають автомобілі, повідомляє Обозреватель.

Сайт зібрав список найбільш вражаючих машин, які значаться в поліцейських автопарках по всьому світу. Ці приголомшливі автомобілі допомагають зберігати безпеку і спокій жителів на швидкісних дорогах, не залишаючи злочинцями жодних шансів на втечу.

Lexus RC F

Це заряджене купе патрулює дороги Австралії в штаті Новий Південний Уельс з 2016 року. Японський автомобіль оснащений п'ятилітровим восьмициліндровим атмосферним двигуном потужністю 477 к.с. Електроніка відсікає максимальну швидкість автомобіля на позначці 270 км/год.

Lexus RC F – швидкий і сучасний автомобіль. Джерело: auto.vercity.ru

Dodge Charger Pursuit

Під капотом цього поліцейського автомобіля встановлено 5,7-літровий двигун потужністю 370 к.с. Від 0 до 100 км/год він розганяється за 5,8 с. Американські поліцейські отримали машину з покращеними гальмами і повністю переробленою підвіскою. Авто також оснащене електронною стабілізацією.

Dodge Charger Pursuit виглядає загрозливо. Джерело: drom.ru

Ford Police Interceptor

Авто, зроблене на базі Ford Explorer, також дуже популярне серед поліцейських на дорогах США. Для несення служби каркас машини спеціально посилили і оснастили позашляховик 3,5-літровою силовою установкою на 365 к.с.

Ford Police Interceptor може влаштувати погоню і бездоріжжям. Джерело: motor1.com

Lotus Evora Police

Один з найбільш примітних представників автопарку британських копів. Ці машини служать в графстві Уест-Мідлендс. У рух Evora S призводить шестициліндровий двигун об'ємом 3,5 л. Автомобіль розганяється до ста кілометрів на годину за 5 секунд і досягає швидкості в 260 км/год.

Lotus Evora Police – справжній спорткар на захисті порядку. Джерело: carpixel.net

Lamborghini Huracan

Колишній керівник гоночної команди Scuderia Ferrari Стефано Доменікале в березні 2017 року подарував цей спорткар поліції Болоньї. Huracan оснащено 5,2-літровим бензиновим двигуном V10 потужністю 610 к.с. Максимальна швидкість поліцейського суперкара становить 325 км/год.

Lamborghini Huracan готовий наздогнати кого завгодно. Джерело: motor1.com

Відмінною особливістю цієї поліцейської машини є те, що вона так само призначена для оперативної доставки крові та органів для трансплантації. Спеціально для цих цілей автомобіль обладнано холодильником і дефібрилятором.

Aston Martin One-77

Найбільш унікальним автомобілем може похвалитися автопарк поліції Дубая в ОАЕ – таких Aston Martin було випущено всього 77 штук. Британський спорткар оснащено 760-сильним двигуном об'ємом 7,3 л і здатний розвивати швидкість до 354 км/год.