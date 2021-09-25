На чому їздять поліцейські в різних країнах: найкращі авто копів
Охорона правопорядку – завдання нетривіальне. Поліцейські не лише повинні мати фізичну підготовку і володіти винятковими комунікаційними навичками. Правоохоронцям також необхідно виконувати завдання по швидкому переміщенню в межах міста і поза населеними пунктами. У цьому їм допомагають автомобілі, повідомляє Обозреватель.
Сайт зібрав список найбільш вражаючих машин, які значаться в поліцейських автопарках по всьому світу. Ці приголомшливі автомобілі допомагають зберігати безпеку і спокій жителів на швидкісних дорогах, не залишаючи злочинцями жодних шансів на втечу.
Lexus RC F
Це заряджене купе патрулює дороги Австралії в штаті Новий Південний Уельс з 2016 року. Японський автомобіль оснащений п'ятилітровим восьмициліндровим атмосферним двигуном потужністю 477 к.с. Електроніка відсікає максимальну швидкість автомобіля на позначці 270 км/год.
Dodge Charger Pursuit
Під капотом цього поліцейського автомобіля встановлено 5,7-літровий двигун потужністю 370 к.с. Від 0 до 100 км/год він розганяється за 5,8 с. Американські поліцейські отримали машину з покращеними гальмами і повністю переробленою підвіскою. Авто також оснащене електронною стабілізацією.
Ford Police Interceptor
Авто, зроблене на базі Ford Explorer, також дуже популярне серед поліцейських на дорогах США. Для несення служби каркас машини спеціально посилили і оснастили позашляховик 3,5-літровою силовою установкою на 365 к.с.
Lotus Evora Police
Один з найбільш примітних представників автопарку британських копів. Ці машини служать в графстві Уест-Мідлендс. У рух Evora S призводить шестициліндровий двигун об'ємом 3,5 л. Автомобіль розганяється до ста кілометрів на годину за 5 секунд і досягає швидкості в 260 км/год.
Lamborghini Huracan
Колишній керівник гоночної команди Scuderia Ferrari Стефано Доменікале в березні 2017 року подарував цей спорткар поліції Болоньї. Huracan оснащено 5,2-літровим бензиновим двигуном V10 потужністю 610 к.с. Максимальна швидкість поліцейського суперкара становить 325 км/год.
Відмінною особливістю цієї поліцейської машини є те, що вона так само призначена для оперативної доставки крові та органів для трансплантації. Спеціально для цих цілей автомобіль обладнано холодильником і дефібрилятором.
Aston Martin One-77
Найбільш унікальним автомобілем може похвалитися автопарк поліції Дубая в ОАЕ – таких Aston Martin було випущено всього 77 штук. Британський спорткар оснащено 760-сильним двигуном об'ємом 7,3 л і здатний розвивати швидкість до 354 км/год.