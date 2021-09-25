У Харкові незаконно зареєстрували нерухомість на 2,7 млн грн

У Харкові державний реєстратор незаконно зареєструвала права власності на нерухомість загальною вартістю понад 2,7 млн. Грн і підозрюється в зловживанні повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 365-2 КК України), повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Державному реєстратору загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна або без такої" , - повідомляє прес-служба Харківської облпрокуратури.

За даними досудового слідства, в березні 2017 року до держреєстратора звернувся чоловік із заявою про державну реєстрацію прав на гаражні бокси, які на правах власності належали районному навчального спортивно-технічному центру Товариства сприяння обороні України. Хоча заявник не надав жодних правовстановлюючих документів на цю нерухомість, держреєстратор здійснила реєстрацію прав на неї. Збиток, нанесений в результаті навчального центру оцінюється майже в 1,5 млн грн.

У квітні того ж року підозрювана аналогічним чином зареєструвала за тим же чоловіком права власності на нежитлові приміщення підвалу одного з житлових будинків. Збиток, нанесений територіальній громаді Харкова, перевищує 1,2 млн грн.

За інформацією прокуратури, чоловік, на якого реєструвалася нерухомість, також є підозрюваним у кримінальному провадженні. Йому інкримінується шахрайство в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190 КК України).