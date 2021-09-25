Юристи принца Ендрю підтвердили вручення позову у справі про зґвалтування

Як стверджує BBC News, адвокати британського принца Ендрю погодилися з фактом вручення йому позовної заяви американки Вірджинії Джуфра (в минулому Робертс) з обвинуваченням у сексуальному насильстві, повідомляє Дзеркало тижня.

Принц офіційно повідомлений про пред'явлений йому цивільний позов. Це означає, що відповідач повністю обізнаний про висунуті проти нього звинувачення, і в разі, якщо він не візьме участі в справі після того, він ризикує автоматично програти.