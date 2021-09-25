Китай звільнив двох канадців після вильоту фіндиректора Huawei на батьківщину

Два громадянина Канади звільнені з-під варти у Китаї та повертаються на батьківщину, заявив прем'єр-міністр країни Джастін Трюдо, повідомляє РИА Новости.

Майкл Спейвор і Майкл Ковріга вийшли з в'язниці одночасно зі звільненням в Канаді фінансового директора китайської компанії Huawei Мен Ваньчжоу, яка також прямує додому.