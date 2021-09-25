Зростання цін на газ в Європі: в ОП розповіли про тарифи для українців

Незважаючи на захмарні ціни на енергоносіях на світових ринках, українцям не варто очікувати підвищення тарифів.﻿ Про це радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив в інтерв'ю ЗМІ, повідомляє Сьогодні.

"А от на глобальному ринку відбувається те, про що Володимир Олександрович багато говорив на зустрічах із лідерами Німеччини, Франції, США. Російська Федерація скористалася ситуацією і шляхом шантажу намагається отримати головне, що їм потрібно, – скасування регуляторної функції Третього енергопакету" , – зазначив Подоляк.

Він вважає, що як тільки Росія досягне своєї мети – ціна на хабах впаде до прийнятних норм.

У той же час Подоляк заявив, що Україна має достатні запаси газу і завдяки цьому в державі "спокійно пройде опалювальний сезон без підвищення тарифів".

Він не називав конкретних цифр, лише заявив, що профільні міністри та народні депутати будуть постійно говорити в ефірах і буде помітна абсолютна керованість всіх процесів.