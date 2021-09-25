У США на жінку-військовослужбовця напали афганські біженці

Американська жінка-військовослужбовець стверджує, що піддалася нападу з боку групи афганських біженців, які тимчасово утримуються на армійській базі в штаті Нью-Мексико, заявило командування об'єкта, повідомляє РИА Новости.

Після відходу з Афганістану США погодилися прийняти у себе десятки тисяч жителів країни, які співпрацювали з американськими військами упродовж 20-літньої кампанії або входять до інших груп ризику.

"Ми можемо підтвердити, що жінка-військовослужбовець повідомила про те, що 19 вересня піддалася нападу з боку невеликої групи евакуйованих осіб чоловічої статі на території комплексу Донья Ана в Нью-Мексико" , - сказано в релізі.

Розслідуванням інциденту, подробиці якого не розголошуються, займається ФБР. Командування запевнило, що постраждалій була негайно надана необхідна допомога, а на базі посилені заходи безпеки.