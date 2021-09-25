У МВС анонсували важливі нововведення для майбутніх водіїв
На майбутніх водіїв в Україні найближчим часом чекає низка нововведень в частині видачі документа й допуску до керування автомобілем, повідомляє УНІАН.
Це пов'язано з постановою Кабміну від 22 вересня.
У документі йдеться, що у водійських посвідченнях буде зазначатися відмітка про складання практичного іспиту на транспортному засобі з автоматичною коробкою передач у вигляді коду "78" в графі 12 посвідчення. Власники посвідчень з подібною відміткою зможуть керувати лише авто з АКПП, а за її відсутності - з будь-якою. Ті водії, які отримали права раніше, зміни не відчують.
Крім того, було збільшено термін чинності результату успішно складеного теоретичного іспиту в сервісному центрі МВС. Раніше він становив три місяці, тепер - два роки.
"Але не довше, ніж термін дії свідоцтва про закінчення закладу з підготовки водіїв транспортних засобів", - уточнили в МВС.
Також водіїв звільнили від обов'язкового надання документів, що підтверджують навички керування при відкритті нижчої категорії або категорії з причепом.
Зміниться й форма відображення обмежень у керуванні на посвідченні водія. Тепер їх позначатимуть у вигляді кодів - як у Євросоюзі, а не піктограмами, як було раніше.
У вигляді кодів відображатимуться:
- медичні причини обмежень (окуляри, слухові апарати, протези кінцівок тощо);
- пристосування транспортного засобу (модифікована трансмісія, пристосована педаль зчеплення, модифіковані гальмівні системи тощо);
- керування транспортним засобом лише в денні години, лише без пасажирів, в межах міста/регіону тощо.
Зміни торкнуться й процедури прийняття іспитів. Тепер у разі одночасного відкриття двох категорій іспити (іспит) складаються за вищою з них (крім категорій B1, B, BE):
- при відкритті категорій С та С1 теоретичний та практичний іспити складаються лише за категорією С;
- при поверненні посвідчення водія після позбавлення права керування, у разі наявності в ньому декількох відкритих категорій, теоретичний та практичний іспити також складаються за вищою категорією.
"Усі нововведення будуть запроваджені відразу після оприлюднення зазначеної постанови Кабінету міністрів України, крім нововведення, що стосується зазначення відмітки про автоматичну коробку передач у посвідченні водія, яке буде реалізовано впродовж трьох місяців", - йдеться у повідомленні МВС.