У МВС анонсували важливі нововведення для майбутніх водіїв

На майбутніх водіїв в Україні найближчим часом чекає низка нововведень в частині видачі документа й допуску до керування автомобілем, повідомляє УНІАН.

Це пов'язано з постановою Кабміну від 22 вересня.

У документі йдеться, що у водійських посвідченнях буде зазначатися відмітка про складання практичного іспиту на транспортному засобі з автоматичною коробкою передач у вигляді коду "78" в графі 12 посвідчення. Власники посвідчень з подібною відміткою зможуть керувати лише авто з АКПП, а за її відсутності - з будь-якою. Ті водії, які отримали права раніше, зміни не відчують.

У посвідченні з'являться нові позначення / фото МВС

Крім того, було збільшено термін чинності результату успішно складеного теоретичного іспиту в сервісному центрі МВС. Раніше він становив три місяці, тепер - два роки.

"Але не довше, ніж термін дії свідоцтва про закінчення закладу з підготовки водіїв транспортних засобів" , - уточнили в МВС.

Також водіїв звільнили від обов'язкового надання документів, що підтверджують навички керування при відкритті нижчої категорії або категорії з причепом.

Зміниться й форма відображення обмежень у керуванні на посвідченні водія. Тепер їх позначатимуть у вигляді кодів - як у Євросоюзі, а не піктограмами, як було раніше.

У вигляді кодів відображатимуться:

медичні причини обмежень (окуляри, слухові апарати, протези кінцівок тощо);

пристосування транспортного засобу (модифікована трансмісія, пристосована педаль зчеплення, модифіковані гальмівні системи тощо);

керування транспортним засобом лише в денні години, лише без пасажирів, в межах міста/регіону тощо.

Зміни торкнуться й процедури прийняття іспитів. Тепер у разі одночасного відкриття двох категорій іспити (іспит) складаються за вищою з них (крім категорій B1, B, BE):

при відкритті категорій С та С1 теоретичний та практичний іспити складаються лише за категорією С;

при поверненні посвідчення водія після позбавлення права керування, у разі наявності в ньому декількох відкритих категорій, теоретичний та практичний іспити також складаються за вищою категорією.