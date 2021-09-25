У Британії обмежили продаж палива

Британська компанія роздрібної торгівлі EG Group, яка також є оператором автозаправних станцій, вводить ліміт на продаж бензину в 30 фунтів стерлінгів на людину через безпрецедентний попит на паливо в країні, повідомляє РИА Новости.

"EG Group, у якій 389 автозаправних станцій, вводить ліміт у 30 фунтів стерлінгів на продаж палива через безпрецедентний попит" , - пише у Twitter економічний редактор видання Times Стівен Свінфорд з посиланням на компанію.

Brexiters wanted to go back to before the EU. Well, here we are…queues at petrol stations! #BrexitReality pic.twitter.com/ijk67jXhte — Sue????Woke AF, Save Lives, Wear A Mask (@suehard) September 24, 2021

За заявою компанії, це міра дозволить всім клієнтам отримати шанс купити паливо. Згідно з відкритими даними, один літр АІ-95 в Британії коштує близько 1,35 фунта, АІ-98 1,37 фунта, дизельне паливо - 1,37 фунта, газ - 0,67 фунта.

Британці в п'ятницю почали в паніці скуповувати паливо після того, як деякі автозаправні станції були закриті через брак водіїв бензовозів. Попри відсутність у Сполученому Королівстві проблем з самим паливом, а також на заклики міністра транспорту Гранта Шеппса не панікувати, в п'ятницю на АЗС вишикувалися довгі черги.