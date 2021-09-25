Курс валют НБУ на 25 сентября

Курс валют НБУ на 25 сентября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в субботу, 25 сентября 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 24 сентября, остается стабильным на уровне 26.53 за 1 доллар. Курс доллара остается неизменным с 25 сентября 2021 года.

Евро не изменился, и его курс составил 31.08 за 1 евро. Курс евро остается неизменным с 25 сентября 2021 года.

Рубль не изменился, и его курс составил 3.65 за 10 рублей. Курс рубля остается неизменным с 25 сентября 2021 года.

Курс фунта стерлингов не изменился и остается на уровне 36.37 за 1 фунт стерлингов. Курс фунта стерлингов остается неизменным с 25 сентября 2021 года.

Курс швейцарского франка не изменился и составил 28.70 за 1 швейцарский франк. Курс швейцарского франка остается неизменным с 25 сентября 2021 года.

Польский злотый не изменился, и его курс составил 6.74 за 1 польский злотый. Курс польского злотого остается неизменным с 25 сентября 2021 года.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 26.527200
EUR Евро 31.084600
RUB Рубль 0.364580
GBP Фунт стерлингов 36.368800
CHF Швейцарский франк 28.699800
PLN Польский злотый 6.742200
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