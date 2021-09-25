Курс валют НБУ на 25 сентября
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в субботу, 25 сентября 2021 года
Курс доллара, по сравнению с 24 сентября, остается стабильным на уровне 26.53 за 1 доллар. Курс доллара остается неизменным с 25 сентября 2021 года.
Евро не изменился, и его курс составил 31.08 за 1 евро. Курс евро остается неизменным с 25 сентября 2021 года.
Рубль не изменился, и его курс составил 3.65 за 10 рублей. Курс рубля остается неизменным с 25 сентября 2021 года.
Курс фунта стерлингов не изменился и остается на уровне 36.37 за 1 фунт стерлингов. Курс фунта стерлингов остается неизменным с 25 сентября 2021 года.
Курс швейцарского франка не изменился и составил 28.70 за 1 швейцарский франк. Курс швейцарского франка остается неизменным с 25 сентября 2021 года.
Польский злотый не изменился, и его курс составил 6.74 за 1 польский злотый. Курс польского злотого остается неизменным с 25 сентября 2021 года.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|26.527200
|EUR
|Евро
|31.084600
|RUB
|Рубль
|0.364580
|GBP
|Фунт стерлингов
|36.368800
|CHF
|Швейцарский франк
|28.699800
|PLN
|Польский злотый
|6.742200