Грузія зібралася подати заявку на вступ до ЄС
Грузія має намір вжити комплекс заходів, аби у 2024 році подати заявку на вступ до Європейського Союзу.Про це заявив прем’єр-міністр Грузії Іраклі Гарібашвілі, виступаючи у п’ятницю на 76-ій сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку, повідомляє Укрінформ.
«Ми підготували всеосяжний план дій, у якому міститься багато ініціатив і реформ, що приведуть до подання нашої заявки на членство в ЄС у 2024 році», - сказав він.
За його словами, переважна більшість населення Грузії рішуче підтримує саме таку долю країни.
«Ми не заспокоїмося, поки не станемо членами Європейського Союзу і НАТО. Це означає, що ми й надалі проводитимемо реформи, модернізуватимемо всю нашу країну, кожен аспект нашої демократії та економіки, аби відповідати найвищим глобальним стандартам», - зазначив він.
Водночас прем’єр зауважив, що Росія намагається перешкоджати реалізації цих намірів.
«Росія не лише окупувала 20 відсотків території Грузії, а й намагається підірвати наше законне прагнення долучитися до європейської та євроатлантичної сім’ї», - сказав він.
Гарібашвілі закликав країни-члени ООН «покласти край незаконній окупації суверенних грузинських земель Росією». За його словами, в окупованих Абхазії та Цхінвальському регіоні спостерігається гуманітарна криза, відповідальність за яку лягає винятково на державу-окупанта.