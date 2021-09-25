У Британії екоактивістам заборонили через суд блокувати дороги

Міністерство транспорту Британії отримало від суду заборону на акції екоактивістів, які блокують рух по автомагістралях, заявив міністр транспорту Грант Шеппс, повідомляє РИА Новости.

У п'ятницю екоактивісти руху Insulate Britain заблокували кілька трас біля одного з найбільших портів Дувр на південному сході Англії.

За останні десять днів учасники протесту, які вважають, що уряд нічого не робить для боротьби зі зміною клімату, неодноразово блокували рух на одній з головних трас Лондона А25, приклеюючи себе до асфальту, що створювало величезні пробки. Поліція провела вже близько 300 затримань.