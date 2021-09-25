У Британії екоактивістам заборонили через суд блокувати дороги
Міністерство транспорту Британії отримало від суду заборону на акції екоактивістів, які блокують рух по автомагістралях, заявив міністр транспорту Грант Шеппс, повідомляє РИА Новости.
У п'ятницю екоактивісти руху Insulate Britain заблокували кілька трас біля одного з найбільших портів Дувр на південному сході Англії.
За останні десять днів учасники протесту, які вважають, що уряд нічого не робить для боротьби зі зміною клімату, неодноразово блокували рух на одній з головних трас Лондона А25, приклеюючи себе до асфальту, що створювало величезні пробки. Поліція провела вже близько 300 затримань.
"Судову заборону отримано. Дії протестувальників, які блокують наші порти та критично важливі траси, абсолютно неприйнятні. Саме тому я отримав ще одну заборону, що стосується автомагістралі A20 і прилеглих до неї стратегічних маршрутів", - написав Шеппс в Twitter.