Місячний посівний календар на жовтень 2021: сприятливі дні

Всі рослини схильні до місячного впливу. Місячний посівний календар підкаже вам кращі дати для посадки і збору врожаю по фазі Місяця. Деякі дні календаря вважаються більш врожайними, ніж інші, повідомляє УНИАН.

У жовтні садівничий сезон добігає кінця. У цьому місяці сіють озимі культури, збирають, останній урожай, висаджують тепличні овочі. Також проводять обрізку і прищіпку кущів і рослин.

Посівний календар на жовтень по днях

1-3 жовтня – збір насіння і плодів на зберігання, перекопування грунту, санітарна обрізка дерев. Не рекомендуються поливи рослин.

4 жовтня - пересадка рослин, посадка багаторічних квітів, посадка зеленої огорожі і вічнозелених рослин. Внесення мінеральних добрив.

5-7 жовтня – дні молодика. Роботи з рослинами не проводяться.

8-10 жовтня – посадка будь-яких квітів і плодових дерев, озимої цибулі та часнику, малини і винограду. Посадка цибулі на вигонку зелені. Садять капусту в теплицю. Не можна обрізати коріння.

11-13 жовтня – посадка плодових рослин і чагарників, прибирання коренеплодів на зберігання, підзимовий посів моркви і петрушки. Не можна обрізати дерева – вони довго гояться.

14-15жовтень – видалення бур'янів, боротьба з бур'янами і шкідниками, розпушування грунту. Не рекомендується садити і пересаджувати рослини – дні неродючі.

16-18 жовтня – сприятливі дні для посадки овочів і прянощів в теплицю. Поливи і підгодівлі дуже помірні. Не можна обробляти рослини від шкідників і хвороб, вносити хімічні добрива.

19-21 жовтня – дні повного місяця. Роботи з рослинами не проводяться.

22-23 жовтня – посадка озимої цибулі та часнику, висадка рослин в теплиці і на підвіконні. Дозволяються рясні поливи і внесення мінеральних добрив. Посадка троянд і багаторічних квітів в саду.

24-26 жовтня – хороші дні для посадки шипшини, малини та інших колючих кущів. Збір врожаю на зберігання. Перекопування грунту. Боротьба зі шкідниками. Обрізка дерев, скошування трави.

27-29 жовтня – прибирання на тривале зберігання всіх культур. Видалення бур'янів і зайвих пагонів. Побілка дерев і санітарна обрізка. Не рекомендується поливати рослини.

30-31 жовтня – внесення мінеральних і органічних добрив, посадка підзимових культур, посадка багаторічних і в'юнких квітів. Не можна замочувати насіння.