Догляд за жирною шкірою: порада від косметолога

Часто, вирішуючи одну проблему, ми через незнання поглиблюємо її або отримуємо нову. Так, намагаючись зменшити жирність шкіри, є ризик пересушити її і привести до стану зневоднення, висипань, лущення, повідомляє РБК-Украина.

Косметолог Ольга Петрунина на сторінці в Instagram детально розписала схему догляду за жирної шкірою і розповіла, які компоненти повинні бути складі косметичних засобів для цього типу, а які варто уникати.

Які засоби потрібні для догляду за жирною шкірою?

Умивалка + тонік

Денний крем для обличчя

Сироватка

Пілінг

Очищаюча маска

Зволожуюча або якась інша маска (в залежності від завдань і проблем).

Жоден засіб поодинці не вирішить ніяку проблему: жирний блиск, висипання, чутливість або інші.

Щоб догляд був максимально ефективним, він повинен бути комплексним, а всі засоби повинні дружити один з одним за складом і підходити вам. Для щоденного очищення не можна використовувати агресивні компоненти безконтрольно. Це жорсткі ПАР: SLS, SLES. Саме вони здатні пересушити шкіру. Якщо жорсткі ПАР в середині складу - ок! Якщо на початку - краще такий засіб не використовувати зовсім або використовувати як глибоке очищення раз на тиждень. Тонік може містити алкоголь. Але алкоголь буває різним. Наприклад, бензиловий спирт - це безпечний консервант, а етиловий спирт для шкіри дуже небажаний. Він подразнює шкіру, знижує захисні функції, підвищує чутливість, призводить до сухості.

Автор: Ольвія Агаркова