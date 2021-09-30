Чи справді шкідливо стримувати чхання

Чхання – одна з природних фізіологічних реакцій організму на певні подразники. Та ба, навіть навколо нього чомусь є стереотипи, повідомляє 24 Канал.

От, як до тебе поставляться люди поруч, якщо ти голосно чхнеш у ліфті? Щонайменше, подивляться з осудом, адже ти випустив у повітря купу бактерій.

Що робити, якщо дуже хочеться чхнути

Це, до слова, не ситуація часів пандемії – так було й раніше. Не тільки коронавірус становить небезпеку для здоров'я людини. А тепер, якщо подумати, чхнути у громадському місці може бути неприйнятнішим актом, ніж вигукування екстремістських гасел у громадських місцях. Так, а що ж робити, якщо дуже хочеться чхнути? Невже стримуватися?

Чхати чи не чхати – ось у чім питання

В інтернеті часто можна почитати, що такого не слід робити, можна пошкодити вуха, барабанну перетинку і навіть очі. Не всі цьому вірять – а дарма.

Стримування чхання – це як вибух газового котла, тільки всередину.

Повітря під шаленим тиском йде у носогорло і пазухи носа.

Тож не дивно, що у практиці медиків дійсно описані випадки гайморитів, мігрені, розривів аорти та навіть інсультів, які сталися після спроб стримати чхання.

Та є й хороша новина: тяжкі наслідки від стримування чхання дуже й дуже рідкісні. Однак, краще за все-таки чхати – але прикриваючись бодай ліктем чи хустинкою.