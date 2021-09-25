Усик - Джошуа: букмекери змінили коефіцієнти перед боєм

Коефіцієнт на перемогу британського чемпіона за версіями WBA Super, WBO, IBF і IBO, за версією авторитетної букмекерської контори William Hill виріс в день бою і становить 1,44. Це означає, що все більше і більше людей вірять в перемогу титулованого боксера і все менше фанатів ставлять на успіх Олександра Усика (18-0, 13 КО). Показник українця серйозно впав і тепер дорівнює 3,25, повідомляє Обозреватель.

Якщо раніше букмекери змінювали коефіцієнти на десяті і соті, то в день перед боєм число навпроти Олександра зросло на чверть пункту. Кілька тижнів тому індекси на перемогу Джошуа і Усика становили 1,36 і 3,00 відповідно.

Прогноз букмекерів на бій Усик – Джошуа. Джерело: William Hill

Єдине, що не змінилося це нічия. Цей результат як і раніше оцінюється показником 21,00.

Також можна зробити ставку на те, що Ентоні переможе достроково (дискваліфікація або нокаут Усика). Коефіцієнт на це становить 2,10 (було 1,91). На той же результат у Усика можна зробити ставку з числом 7,00 (було 8,00).

Усик поб'ється з Джошуа. Джерело: Matchroom Boxing

Напередодні відбулося зважування боксерів. Британський супертяж істотно переважив нашого співвітчизника на 8 кг – 108,8 проти 100,2.