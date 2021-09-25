Таїсія Повалій спантеличила аудиторію своєю зовнішністю
Співачка українського походження, яка живе і виступає в Росії, Таїсія Повалій постала перед підписниками без гриму й спантеличила свою аудиторію, повідомляє УНИАН.
Селфі свого ранку зірка опублікувала в Instagram.
На новому фото Повалій показалась майже без косметики. Співачка тільки підвела губи олівцем, а очі приховала за великими темними окулярами. Своє висвітлене волосся поп-виконавиця теж вирішила не укладати.
У коментарях десяток підписників зауважили, що зовнішність співачки не та, якою здавалась на відредагованих світлинах. Дехто запідозрив зірку у черговій пластиці.
- Спочатку не зрозуміла, хто це взагалі, поки не прочитала коментарі. Щось з нею не так.
- Що з обличчям?
- Схаменіться, не божеволійте. Побійтеся Бога, бо ж Він створив вас такою красивою, а що ви з собою коїте? Вас же не впізнати. Ви раніше були красунею.
- Тааак, операції до доброго не доводять.
- Мені видалась Пугачова, як схожі.
- Це хто?
- Як лице понівечила.
- Ого, що з нею таке. Така страшна, забагато операцій.