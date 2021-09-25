Таїсія Повалій спантеличила аудиторію своєю зовнішністю

Співачка українського походження, яка живе і виступає в Росії, Таїсія Повалій постала перед підписниками без гриму й спантеличила свою аудиторію, повідомляє УНИАН.

Селфі свого ранку зірка опублікувала в Instagram.

На новому фото Повалій показалась майже без косметики. Співачка тільки підвела губи олівцем, а очі приховала за великими темними окулярами. Своє висвітлене волосся поп-виконавиця теж вирішила не укладати.

У коментарях десяток підписників зауважили, що зовнішність співачки не та, якою здавалась на відредагованих світлинах. Дехто запідозрив зірку у черговій пластиці.

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