Прогноз курсу валют на тиждень

На тижні, що минає безготівковий долар спочатку двічі відновив річні мінімуми, а потім знову пішов вгору в результаті втручання Національного банку України.

Торги на міжбанківському валютному ринку відкрилися в понеділок 20 вересня на позначці 26,65/26,72 гривень (відповідно, «бід»/«оффер»). У перші два дні тижня зберігався приблизний баланс попиту і пропозиції, тому котирування мінялися дуже незначно. У середу 22 вересня на ринок вийшли великі продавці валюти, і котирування під тиском продажів знизилися, обновивши річний мінімум. У четвер 22 вересня падіння продовжилося до 26,48 гривень на покупку і 26,50 гривень на продажу. На прохання експортерів Національний банк вийшов з великим ордером на покупку на рівні 26,47 гривень і тим самим зупинив зміцнення гривні, що призвело до чергового розвороту тренда вгору.

Закрили тиждень на позначці 26,70 / 26,735 гривень - на 4 копійки на купівлі і на 5 копійок на продажу вище, ніж тижнем раніше. Національний банк проводив інтервенції в середу, четвер і п'ятницю; за тиждень він купив 22,5 млн доларів, не продавши при цьому ні цента.

Готівковий курс долара протягом тижня змінювався дуже динамічно. Вранці 20 вересня в обмінниках Києва долар продавали по 26,73-26,75 гривень. У першій половині дня четверга 23 вересня, коли безготівковий долар встановив новий річний мінімум, готівковий долар в столиці подешевшав до 26,63-26,65 гривень, а до вечора п'ятницю 24 вересня подорожчав до 26,70-26,71 гривень. Фактично, за тиждень готівковий долар втратив в ціні 3 копійки.

Євро на міжнародному валютному ринку FOREX минулого тижня продовжив падати і в четвер досяг позначки 1,1681 долара, але до кінця тижня відвоював частину втрат. Закрили тиждень на рівні 1,1720 - на 5 пунктів нижче, ніж тижнем раніше. Курс готівкового євро в Україні за тиждень знизився на 8 копійок. Вранці понеділка 20 вересня євро продавали по 31,33-31,35 гривень, ввечері п'ятниці 24 вересня - по 31,25-31,26 гривень, а вдень четверга 23 вересня він навіть ненадовго опускався до 31,15-31,17 гривень.

Російський рубль в понеділок 20 вересня впав щодо американського долара з 72,60 до 73,60 рублів за долар, а потім знову зміцнився до колишніх значень і частину тижня торгувався в межах 72,60-73,10 рублів за долар. Зростання світових цін на нафту (деякі навіть досягли трирічних максимумів) підтримав російську валюту, але не допоміг їй зміцнитися ще сильніше. Закрили тиждень на позначці 72,895 рубля за долар - лише на 3,5 копійки краще, ніж тижнем раніше. Готівковий рубль в столиці протягом тижня торгувався в межах 3,62-3,65 гривень за 10 рублів.

Що ж очікує долар, євро та рубль наступного тижня?

Держказначейство минулого тижня провело великі виплати компенсації податку на додану вартість експортерам (тільки в п'ятницю 24 вересня вони отримали 6,6 млрд гривень). Ті, хто отримав виплати, з понеділка не вийдуть на ринок з продажем валюти, тому що не потребують обігової гривні. У середу 29 вересня Міністерство фінансів буде погашати ОВДП минулих випусків на загальну суму 13,27 млрд гривень (з урахуванням відсотків). Ці два фактори гратимуть на зростання курсу долара. Все буде залежати від того, чи зможуть експортери, що залишилися задовольнити зростання попиту на безготівковий долар, і як себе поведе Національний банк: чи стане він проводити інтервенції на продаж валюти, як робив це в кінці серпня. Готівковий долар наступного тижня буде торгуватися в діапазоні 26,60-26,90 гривень, ймовірність виходу за його межі - дуже низька.

Курс євро в Україні буде орієнтуватися на світовий валютний ринок FOREX і зміни курсу долара до гривні. Наступного тижня євро у світі продовжить спроби опуститися нижче 1,1700. Діапазон коливань євро поки залишаємо колишнім: 1,1620-1,1860 долара за євро. В Україні готівковий євро будуть продавати за ціною від 31,00 до 31,50 гривень за один євро.

Російський рубль наступного тижня буде торгуватися в межах 72,50-73,50 рублів за долар, роблячи спроби закріпитися нижче рівня 73 рубля. В Україні готівковий рубль будуть так само продавати в межах діапазону 3,60-3,70 гривні за 10 російських рублів.