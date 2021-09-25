Справа Ан-26: через рік всі обвинувачені опинилися на волі
Всі обвинувачені у справі про катастрофу військового літака Ан-26 під Чугуєвом опинилися на волі. Один з фігурантів взагалі перебуває без запобіжного заходу, повідомляє РБК-Украина.
На лаві підсудних у справі Ан-26 перебувають шестеро військовослужбовців:
- екс-командувач ВПС Сергій Дроздов;
- екс- начальник Харківського університету імені Івана Кожедуба Олександр Туринський;
- командир в/ч В'ячеслав Глазунов;
- заступники командира Віктор Вовк і Роман Куценко;
- керівник польотів Олександр Жук.
Дроздову та Туринському інкримінують недбале ставленні до військової служби в умовах особливого періоду, а решті, крім недбалості, ще й висунули порушення правил польотів або підготовки до них.
Наразі всі підозрювані перебувають на волі: під домашніми арештами та особистими зобов'язаннями. Генерал Дроздов з липня і зовсім перебуває без запобіжного заходу, бо суд відмовився його продовжити.
Нагадаємо, катастрофа літака Ан-26 сталася 25 вересня 2020 року. На борту літака перебував екіпаж та курсанти Харківського університету Військово-повітряних сил. Вижив тільки один курсант.
Автор: Дмитро Левицький