У США виявили перший випадок коронавируса у домашнього тхора

У США повідомили про перший в країні випадок коронавірусу у домашнього тхора - він виявлений в штаті Флорида. Про це йдеться на сайті міністерства сільського господарства США, повідомляє Лента.Ру.

У відомстві повідомили, що у тхора зафіксували симптоми хвороби - тварина кашляла і чхала. Медики взяли у особини біологічні зразки, які підтвердили наявність COVID-19 в організмі.

Там також уточнили, що, за можливими даними, тхір заразився вірусом від людини.

Раніше в США почалася вакцинація тварин в зоопарках від COVID-19. Їх прищепили препаратом компанії Zoetis для профілактики - це схвалили в міністерстві сільського господарства. Співробітники зоопарку спостерігатимуть за станом тварин після вакцинації.