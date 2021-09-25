Дороги Індії виявилися непридатні для Tesla

Зовсім скоро «трійка» повинна вийти на індійський ринок, але як пишуть місцеві ЗМІ, на шляху до цього у неї є серйозна перешкода. І полягає воно в ... дорогах, повідомляє АвтоПортал.

Так, як пише Autocar India, у Tesla Model 3 кліренс виявився недостатнім для того, щоб проїжджати через лежачі поліцейські, якими сповнені індійські дороги. В ході польових випробувань було встановлено, що «трійка» зачепила днищем близько 160 з 200 штучних нерівностей.

Штатний дорожній просвіт Tesla Model 3 складає 140 мм - це дійсно небагато, тому експерти вже порекомендували виробнику підняти машину на 25 мм. Втім, так просто це зробити не вийде: конструктивні особливості седана не дозволяють збільшити кліренс простим регулюванням, тому Теслі, судячи з усього, доведеться внести зміни в підвіску.

Місцеві видання припускають, що через це «прорахунку» запуск Model 3 в Індії буде відкладений. Замість неї першим електромобілем Тесла на цьому ринку, швидше за все, стане кросовер Model Y - його дорожній просвіт дорівнює 175 мм.