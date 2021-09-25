Спроби маніпулювати Венеціанською комісією провалилися - ОП

Розмова між главою Венеціанської комісії Джанні Букіккіо та президентом Володимиром Зеленським показала, що гра олігархічних структур і опонентів судової реформи повністю провалилася, повідомляє Кореспондент.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

"У них (опонентів - ред.) не вийде використовувати Венеціанську комісію у своїй цинічній грі проти антиолігархічного закону. І не вийде безкарно затягувати проведення судової реформи" , - заявив Подоляк.

За його словами, в європейських структурах є розуміння реальних мотивів кожного з тих суб'єктів, які протидіють трансформації України.

"Вони можуть використовувати різну риторику, можуть діяти на різних рівнях, в тому числі і в Верховній Раді, але їх недобросовісні мотиви чітко видно і для України і для європейських структур" , - зазначив радник глави ОП.

Подоляк попередив, що спроби опонентів антиолігархічного закону маніпулювати Венеціанською комісією не будуть забуті. Як і спроби деяких представників судової системи затягнути судову реформу.