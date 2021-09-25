Батько Зеленського завів Instagram і відповів противникам президента

Батько президента України Олександр Зеленський зареєструвався в Instagram, щоби підтримати сина й захистити його від необґрунтованої критики, повідомляє УНИАН.

Усі свої дописи Олександр Зеленський присвятив родині.

Після шквалу негативу у коментарях чоловік вирішив викласти окремий допис, у якому вказав противникам Зеленського, куди їм слід податися.

"Ось ви пишете, скаржитеся, мене обзиваєте, проклинаєте Вову… Та якщо вас щось не влаштовує, вам усе не подобається, ідіть і зробіть краще, а не тявкайте в інтернеті. Я зареєструвався тут не для того, щоби вислуховувати невдоволення тих, хто не хоче навіть ср** з дивана підняти" , – відповів старший Зеленський.

Він додав, що все життя працював, щоби жити так, як живе зараз.