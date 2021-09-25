Червоний Хрест відправив гуманітарну допомогу в "ЛДНР"

Три вантажівки з гуманітарною допомогою від Міжнародного комітету Червоного Хреста проїхали на тимчасово окуповану територію Донбасу, повідомляє Кореспондент.

Про це пише Держприкордонслужба в суботу, 25 вересня.

"Через КПВВ Новотроїцьке проїхали 3 вантажівки з гуманітарною допомогою від Міжнародного комітету Червоного Хреста. Жителям тимчасово окупованій території України доставлені 37,2 тонни гігієнічних наборів" - йдеться в повідомленні.

У відомстві нагадали, що контрольні пункти в'їзду-виїзду функціонують щодня з 08.00 до 16.00.

"Однак рух в більшості гуманітарних дорожніх коридорів заблокована з боку тимчасово окупованій території України", - розповіли прикордонники.

Так, з семи відкритих КПВВ повноцінний пропуск здійснюється тільки в Станиці Луганській. За тиждень пасажиропотік в ньому зменшився на 6%.

Навпаки КПВВ Новотроїцьке сепаратисти розблокували рух тільки в понеділок.

Нагадаємо, з 1 по 16 вересня Швейцарія відправила на Донбас 140 вантажівок гумпомощі загальною вагою 2,3 тисячі тонн. Вартість вантажу становить майже 12 млн швейцарських франків.