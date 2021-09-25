Блок Кернеса висунув Терехова кандидатом в мери

Харківська міська організація партії "Блок Кернеса - успішний Харків" на конференції в суботу висунула кандидатом на посаду міського голови секретаря міськради, виконувача обов'язків мера Ігоря Терехова, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ігорю Олександровичу, думаю, що Геннадій Адольфович (Кернес - ред.) хотів цього. Час вже позбутися приставки в.о., рухайтеся вперед. Ми вас підтримаємо" , - сказав на конференції син покійного міського голови Харкова Геннадія Кернеса Кирило.

Учасники конференції підтримали кандидатуру Терехова одностайно.

Ігор Терехов (1967 р.н.) з вересня 2015 року був першим заступником міського голови Харкова Геннадія Кернеса. До цього (з квітня 2007 р.) був заступником голови Харківської облдержадміністрації, а потім (із квітня 2019 р.) - заступником міського голови Харкова.

9 грудня 2020 року Терехов був обраний секретарем Харківської міськради.

16 грудня 2020 року Кернес помер у німецькій клініці "Шаріте".

Як відомо, за чинним законодавством секретар міської ради здійснює повноваження міського голови у разі дострокового припинення або неможливості виконання міським головою своїх повноважень.

30 березня 2021 року Верховна Рада призначила позачергові вибори міського голови Харкова на 31 жовтня 2021 року.