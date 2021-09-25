На пост мера Харкова вже є шість кандидатів

Харківська міська територіальна виборча комісія на своєму засіданні ухвалила рішення про реєстрацію шести кандидатів на посаду мера, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми зареєстрували шістьох кандидатів, які подали документи, і одному відмовили" , - заявила голова міськвиборчкому Олена Матвієнко.

Вона уточнила, що з шести кандидатів тільки один балотується від партії. Це колишній суддя Апеляційного суду, голова фракції Партії Шарія в Харківській міськраді Володимир Плетньов.

Решта п'ять кандидатів - самовисуванці. Це народний депутат кількох скликань, ексглава Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін, який був міським головою з 2006 до 2010 року, голова обласної організації Нацкорпусу Костянтин Немічев, що позиціонує себе як єдиний кандидат від проукраїнських сил, депутат Харківської облради від ОПЗЖ, заступник міського голови Валерій Говоров, ексдепутат Харківської міськради від Партії регіонів Дмитро Маринін, в останні роки позиціонував себе як непримиренний опонент міського голови Геннадія Кернеса, і член партії "Наш край" Олександр Кондрусик, який веде в Facebook блог під ім'ям"Саша Псих".

Як повідомлялося, 30 березня Верховна Рада призначила позачергові вибори міського голови Харкова на 31 жовтня 2021 року. Ця постанова була ухвалена у зв'язку зі смертю Геннадія Кернеса, обраного міським головою на виборах восени 2020 року.